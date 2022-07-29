Антироссийские санкции Запада не мешают британским кораблям участвовать в транспортировке российской нефти. Морские перевозки производятся в рамках законодательства, что говорит о наличии недочётов в санкционном режиме, отмечают эксперты.
Издание The Independent провело расследование, в ходе которого выяснилось, что весной британские судна перевозили российскую нефть в район Персидского залива и Сингапур. Общий объём транспортированной нефти составил 165 тысяч тонн, заявили журналисты.
С помощью подобных транспортировок Россия быстро переориентировала экспорт энергоресурсов на страны Азии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.