Independent: корабли Британии участвуют в транспортировке российской нефти

Антироссийские санкции Запада не мешают британским кораблям участвовать в транспортировке российской нефти. Морские перевозки производятся в рамках законодательства, что говорит о наличии недочётов в санкционном режиме, отмечают эксперты.

Издание The Independent провело расследование, в ходе которого выяснилось, что весной британские судна перевозили российскую нефть в район Персидского залива и Сингапур. Общий объём транспортированной нефти составил 165 тысяч тонн, заявили журналисты.

С помощью подобных транспортировок Россия быстро переориентировала экспорт энергоресурсов на страны Азии.