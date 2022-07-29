Читатели Daily Mail: Зеленский должен говорить с Путиным, а не просить оружие

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным вместо того, чтобы просить Запад о поставках оружия, считают читатели британского издания Daily Mail.

Пользователи порекомендовали главе Украины "помириться с Россией" и перестать быть марионеткой США.

Кроме того, многие комментаторы обратили внимание на то, что Зеленский встречается со знаменитостями и участвует в фотосессиях во время боевых действий на территории его государства. По их мнению, он использует украинских солдат в качестве пушечного мяса.

Читатели британской газеты считают, что Зеленский должен заключить мирное соглашение с Россией.

"Ему нужно попробовать вести переговоры с Путиным вместо того, чтобы просить больше денег и оружия", — подытожил один из подписчиков.

Ранее читатели Daily Mail заявили, что "свидания" экс-премьера Британии Бориса Джонсона с Зеленским дорого обходятся для налогоплательщиков.