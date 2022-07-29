NI: спутники помогут США защититься от гиперзвуковых ракет Китая и России

Американский военный эксперт Калеб Ларсон заявил, что раньше в космическом пространстве было безопасно. Однако сейчас Китай и Россия начали атаковать спутники США, отметил он. В ответ на угрозу со стороны Пекина и Москвы Вашингтон объявил о создании сети спутников, которые смогут обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые ракеты.

Агентство космического развития США (SDA) уже выделило значительную сумму в рамках первого транша на создание новых спутников для слежения за ракетами.

"Усилия по созданию Уровня отслеживания являются важным шагом на пути к созданию космической архитектуры национальной обороны", — сказал директор SDA Дерек Торнир.

Более того, в сообщении агентства заявили, что возможности по отслеживанию гиперзвуковых ракет будут направлены на укрепление способностей Индо-Тихоокеанского командования. В случае военного столкновения с Пекином именно это командование "возьмёт на себя" Китай, отметил Ларсон в издании The National Interest (NI).