На Украине родители называют новорождённых Джавелина и Байрактар

Министерство юстиции Украины сообщило, что после начала спецоперации молодые родители Незалежной стали давать детям необычные имена.

Непоколебимая вера украинцев в иностранное оружие начала принимать вид настоящего поклонения. И это несмотря на то, что эффективность западного вооружение оказалась сильно преувеличенной.

Согласно данным ведомств Украины, некоторые появившиеся на свет после 24 февраля младенцы получение ранее невиданные имена: Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин. На этом фоне остаётся вопрос: почему ни одного новорождённого на Украине ещё не назвали Хаймарс? ВСУ возлагают большие надежды на эту американскую ракетную систему.

Как показал ход боевых действий, турецкие беспилотники Bayraktar вполне уязвимы для стоящих на вооружении российской армии комплексов ПВО. Что касается противотанковых ракет Javelin из США, украинские боевики жалуются, что те часто отказываются стрелять или вовсе не работают из-за севшей батарейки.