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Разведка Британии: контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты

Мир

Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, заявляет британская разведка, в своём новом отчёте.

Разведка Британии: контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты

По данным экспертов, украинские силы, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец.

Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под её контролем, пишут британские аналитики.

Они отмечают, что один из мостов — Антоновский, повреждённый на прошлой неделе, с высокой вероятностью, непригоден после повторного удара ВСУ 27 июля.

В Минобороны Британии также считают, российские силы, располагающиеся на западном берегу Днепра выглядят "очень уязвимыми".

Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий, сообщает британская разведка.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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