На Украине погиб музыкант и блогер Глеб Бабич

На Украине погиб блогер и музыкант Глеб Бабич. Он добровольно ушёл в ВСУ после начала спецоперации. Об этом сообщил в соцсетях политолог Андрей Смолий.

"Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер", — написал он 28 июля.

Музыкант был сыном инженера-судостроителя и автора книг про советские авианосцы Валерия Бабича.

Ранее на Украине был уничтожен известный украинский бизнесмен и журналист Владимир Чеповой. Он погиб в первые недели июня.

А в июле российские военные ликвидировали в Донбассе ведущего музыкального канала М2 Карима Гуламова, служившего в 73-м центре спецопераций и принимавшего участие в карательных действиях.