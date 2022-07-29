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На Украине погиб музыкант и блогер Глеб Бабич

Мир

На Украине погиб блогер и музыкант Глеб Бабич. Он добровольно ушёл в ВСУ после начала спецоперации. Об этом сообщил в соцсетях политолог Андрей Смолий.

"Только что стало известно. Погиб Глеб Бабич. Поэт, песенник, военный, блогер", — написал он 28 июля.

Музыкант был сыном инженера-судостроителя и автора книг про советские авианосцы Валерия Бабича.

Ранее на Украине был уничтожен известный украинский бизнесмен и журналист Владимир Чеповой. Он погиб в первые недели июня.

А в июле российские военные ликвидировали в Донбассе ведущего музыкального канала М2 Карима Гуламова, служившего в 73-м центре спецопераций и принимавшего участие в карательных действиях.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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