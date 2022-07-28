Секретарь СНБО Украины Андрей Данилов в очередной раз пригрозил ударом по Крымскому мосту, и не только по нему. По его словам, Киев сделает это, как только появятся возможность, необходимость и задание. Такое заявление Данилов сделал в эфире NTA.
Решение об ударе по Крымскому мосту примут военные в случае необходимости, сказал представитель киевского режима.
"Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, всё находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание — всё будет сделано, и не только в отношении этого объекта", — заявил Данилов.
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