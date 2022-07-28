WSJ: из-за возможного решения Байдена Россия обыграет США на их "заднем дворе"

В американском издании The Wall Street Journal вышел текст, автор Кайл Исаковер которого полагает, что США ждёт геополитическая катастрофа, если президент Джо Байден запретит экспорт нефти и нефтепродуктов союзникам.

Поскольку цены на бензин в США высокие, нынешняя администрация рассматривает возможность введения эмбарго на поставки энергоносителей за границу. К тому же законодатели-демократы настаивают на этом ещё с прошлого года, цитирует статью РИА "Новости".

Однако по мнению Исаковера, эмбарго на поставки нефти не только не поможет сдержать рост цен в самих США, но и нанесёт катастрофический удар по позициям Соединённых Штатов в мире.

Автор статьи напоминает, что США является крупнейшим экспортёром нефтепродуктов с долей 12,1 процента на мировом рынке.

"Запрет сведёт этот показатель к нулю. Кто занимает второе место? Россия с 9,9 процента. Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?" — задался вопросом Исаковер.

По его мнению, в случае эмбарго соседние государства с высокой степенью вероятности могут заменить американский импорт российским. И тогда Вашингтон утратит геополитическое влияние на собственном "заднем дворе", уступив его России.

В общем, достаточно привычный уже алармизм в духе "Русские идут!" В реальности, конечно, всё обстоит гораздо сложнее.

Напомним, сейчас в Вашингтоне активно продвигают ограничения цены на российскую нефть. В США хотят, чтобы ограничение было введено к декабрю. Американские чиновники полагают, что полный запрет на импорт нефти из России приведёт к резкому росту цен. И тогда Россия сможет заработать ещё больше, даже если поставки нефти сократятся.

Впрочем, многие аналитики даже на Западе сомневаются, что планы по ограничению цены на нефть имею перспективу.