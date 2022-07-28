InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сменил стиль общения. И это стало сюрпризом для его западных коллег. Это, так сказать, взгляд со стороны. А конкретнее, со стороны итальянской журналистки Франчески Сальваторе.

По её мнению, когда начался конфликт на Украине, на Западе больше всего надеялись на Сергея Лаврова.

"Слава космополита сопровождала всю его карьеру дипломата, начиная с работы в ООН и заканчивая достижениями в МИДе при Владимире Путине. В последние десять лет многие хвалили его за элегантность, а также за то, что он идет в ногу со временем. Многие называли его современным Громыко (министр иностранных дел СССР)", — говорится в статье, опубликованной в издании InsideOver (перевод "ПолитРоссия").

Однако на публике поведение главы российского внешнеполитического ведомства заметно изменилось. Он стал гораздо жёстче, его стиль общения и публичные высказывания стали достаточно резкими и в каком-то роде даже презрительными, полагает итальянская журналистка.

Особенно ярко это прослеживается в высказываниях Сергея Лаврова насчёт Украины. Не так давно он даже усомнился, что это государство имеет право на суверенитет. Также он чаще, чем обычно, начал публично критиковать действия западных стран.

Франческа Сальваторе особо отметила недавнее высказывание министра иностранных дел России насчёт того, что цели военной спецоперации России изменились вышли за пределы Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению итальянской журналистки, резкость Лаврова отчасти стала неожиданностью, так как все привыкли к несколько иной манере общения российского министра. Она пришла к выводу, что "Лавров меняет стиль общения".

Впрочем, похоже, что Франческа Сальваторе относительно недавно начала следить за деятельностью министра иностранных дел России. Тогда как Сергей Лавров и ранее не давал поводов сомневаться, что он может весьма критически оценивать заявления и действия западных коллег.

Хотя следует подчеркнуть, что это реакция — а очень часто действия и заявления западных политиков и дипломатов настолько провокационны, что даже весьма резкие комментарии на этот счёт главы МИД России выглядят весьма умеренными.