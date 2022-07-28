Брутер: тему принятия в РФ новых регионов пока вообще не следует поднимать

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru оценил заявление сенатора Андрея Клишаса, допустившего, что осенью Россия будет готова принять в свой состав бывшие украинские территории.

Политолог уверен, что эту тему сейчас вообще не стоит поднимать, и дело тут не наличии или отсутствии правовых оснований для этого, и не в соответствии этого прогноза военному продвижению ВС РФ.

" Дело в том, что Россия должна сама определить момент, когда она перейдет к политическому урегулированию ситуации, когда она решит, что военные цели в целом достигнуты, и можно переходить именно к политической конструкции после окончания, собственно, военной части операции", — объяснил Брутер.

Эксперт уверен, что военную и политическую составляющие спецоперации ни в коем случае нельзя смешивать, потому что в данный момент полностью вернуть к нормальной жизни решившие выйти из состава Украины регионы никак не получится, и было бы неправильно это обещать.

"Мешать эти две вещи между собой, на мой взгляд, категорически нельзя, потому что сейчас, и мы это видим и по Херсону, и по Запорожью, действуют законы военного времени, там неслучайно созданы военно-гражданские администрации. И делать вид, что мы сейчас можем наладить в этих регионах нормальную жизнь, такую же, как в остальной части России, было бы существенным преувеличением. Поэтому я предлагаю всем, кто поднимает этот вопрос, отложить его на тот момент, когда, собственно, военная часть будет закончена или близка к завершению", — заключил Брутер.

Ранее Клишас выразил мнение, что новые территории смогут войти в состав РФ уже осенью.