Советник главы МВД Украины Денисенко: чтобы победить РФ, надо переписать историю

По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, без переписывания истории Второй мировой войны победить русский мир у Киева не получится.

"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", — такое заявление сделал Денисенко в эфире телеканала "Украина 24".

Украинский чиновник добавил, что Киеву давно пора уже "написать новую историю украинских городов и сёл", потому что та, что принята сейчас, была написала ещё в 70-х годах 20 века и уже, по его словам, является "морально устаревшей".

До этого Россия уже много раз говорила о том, что ни в коем случае нельзя переписывать историю, и в частности, события Второй мировой войны.