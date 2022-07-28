По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, без переписывания истории Второй мировой войны победить русский мир у Киева не получится.
"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", — такое заявление сделал Денисенко в эфире телеканала "Украина 24".
Украинский чиновник добавил, что Киеву давно пора уже "написать новую историю украинских городов и сёл", потому что та, что принята сейчас, была написала ещё в 70-х годах 20 века и уже, по его словам, является "морально устаревшей".
До этого Россия уже много раз говорила о том, что ни в коем случае нельзя переписывать историю, и в частности, события Второй мировой войны.
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