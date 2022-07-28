La Repubblica удалила скандальную статью о развлечениях богатой молодёжи Украины

Крупнейшая итальянская газета La Repubblica на днях опубликовала на своём сайте статью "Запретные ночи киевской молодежи: "С музыкой и эротикой мы забываем о войне". Публикация повествовала о том, как "золотая" украинская молодёжь отдыхает и развлекается в ресторанах и барах. Однако статья была удалена.

Автор материала Паоло Брера заявил, что от военных действий устают даже те, кто не принимает в них участие.

"Голубая гладь бассейна, лёд в бокалах с аперолем", — описал он времяпрепровождение "сливок общества" из Киева, Харькова и Днепра.

Однако статья оказалась резонансной и была удалена после возмущения украинских властей.