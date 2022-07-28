Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Блогер Жигалова: Александр Ревва сбежал в Испанию после начала спецоперации
Политолог Туманян: индустрия кино в Ростове скоро перестанет существовать
"Гатчинский Мэнсон", подозреваемый в изнасиловании дочери, сбежал из суда
Врач-дерматолог Егорова: ежедневное мытьё волос вредно для кожи головы
Житель Волгоградской области пытался продать в интернете медали отца-фронтовика
Вице-губернатор Краснодарского края извинилась за слова про рождение детей
Высокоточные ПВО НАТО зависают, когда засекают российские ракеты
La Repubblica удалила скандальную статью о развлечениях богатой молодёжи Украины
The Drive: снаряды для HIMARS на Украине закончатся через четыре месяца

Хроленко: это ж надо так любить деньги, чтобы отправлять ВСУ на гибель в Херсоне

Мир

Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал заявление генштаба ВСУ о том, что наступление на Херсон будет стоит Украине 20 тысяч военных убитыми и 50 тысяч ранеными.

Хроленко: это ж надо так любить деньги, чтобы отправлять ВСУ на гибель в Херсоне

Хроленко отметил, что по-другому, как тупиком украинской государственности, эти планы назвать нельзя.

Эксперт подчеркнул, что киевские власти до такой степени любят деньги и кураторство Запада, что готовы сознательно и жестоко губить свой народ.

"Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ", — сказал Хроленко в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт уверен, что киевским властям ради сохранения остатков Украины нужно как можно скорее возобновить переговоры с РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Последние материалы
Высокоточные ПВО НАТО зависают, когда засекают российские ракеты
La Repubblica удалила скандальную статью о развлечениях богатой молодёжи Украины
The Drive: снаряды для HIMARS на Украине закончатся через четыре месяца
Блокада 2.0: Литва нашла способ остановить транзит в Калининград
Хроленко: это ж надо так любить деньги, чтобы отправлять ВСУ на гибель в Херсоне
Экономист Земляков: с 7-8 лет ребёнок должен иметь свой недельный бюджет
Офицер ГШ ВСУ Громов: удар ВС РФ пришёлся по войсковой части в Киевской области
Внук Шуфутинского эмигрировал в Израиль: "Пусть отсохнет десница моя"
La Repubblica: Италия намерена поставить на Украину новую партию оружия
Соцсеть "Одноклассники" представила обновлённый интерфейс мобильных приложений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников