Хроленко: это ж надо так любить деньги, чтобы отправлять ВСУ на гибель в Херсоне

Военный обозреватель Александр Хроленко прокомментировал заявление генштаба ВСУ о том, что наступление на Херсон будет стоит Украине 20 тысяч военных убитыми и 50 тысяч ранеными.

Хроленко отметил, что по-другому, как тупиком украинской государственности, эти планы назвать нельзя.

Эксперт подчеркнул, что киевские власти до такой степени любят деньги и кураторство Запада, что готовы сознательно и жестоко губить свой народ.

"Это как в дзюдо. Силы и энергия, направленные на битву за Херсон, приведут к тому, что наступающие туда украинские войска могут оказаться в Одессе. Именно так закончится это контрнаступление. Потому что полное боевое, тактическое и стратегическое превосходство российских войск никто не отменял. Наступать без воздушной поддержки? Это же как надо любить деньги и расположение Запада, чтобы сознательно обрекать на жертвы украинский народ", — сказал Хроленко в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт уверен, что киевским властям ради сохранения остатков Украины нужно как можно скорее возобновить переговоры с РФ.