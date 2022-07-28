La Repubblica: Италия намерена поставить на Украину новую партию оружия

Италия увеличит военные расходы до 18 миллиардов евро в этом году. По данным итальянских СМИ, в список расходов включена разработка истребителя шестого поколения, в которой также участвует Великобритания и Швеция. Более того, Италия планирует создать бронированные автомобили и корабли-амфибии для десантных операций. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что будет утверждён четвёртый декрет об отправке оружия на Украину. Списки и объёмы вооружений засекречены. Однако журналисты полагают, что в Киев передадут бронированные автомобили Lince, пулемёты и боеприпасы.