Италия увеличит военные расходы до 18 миллиардов евро в этом году. По данным итальянских СМИ, в список расходов включена разработка истребителя шестого поколения, в которой также участвует Великобритания и Швеция. Более того, Италия планирует создать бронированные автомобили и корабли-амфибии для десантных операций. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что будет утверждён четвёртый декрет об отправке оружия на Украину. Списки и объёмы вооружений засекречены. Однако журналисты полагают, что в Киев передадут бронированные автомобили Lince, пулемёты и боеприпасы.
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