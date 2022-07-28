Члены палаты представителей Конгресса США Майра Флорес и Лорен Боберт крайне негативно восприняли фотосессию украинского лидера Владимира Зеленского и его жены для модного издания Vogue.
В качестве локаций для фотосессии были выбраны аэропорт Антонов в Гостомеле и президентский кабинет. Пользователя Сети стало доступно видео со съёмок, на котором можно увидеть, как Зеленский принимает самое активное участие в организации совместных кадров со своей супругой.
Ряд американских конгрессменов выразили непонимание того, как можно было проводить модное мероприятие в такой сложный для Украины период.
Члены Конгресса США посчитали фотосессию Зеленского и его супруги насмешкой над Западом, который постоянно поддерживает Киев в военном и финансовом плане.
"Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue", — высказала негодование конгрессвумен Флорес.
"Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов", — согласилась с коллегой член палаты представителей Боберт.
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