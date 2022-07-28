Захарова: Киев не должен обижаться на то, что часть Украины будут называть Русью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание украинского президента Владимира Зеленского о Киевской Руси.

В четверг, 28 июля, в своём видеообращении Зеленский заявил, что только Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси.

"Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — отметила Захарова.

Ранее советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что Украину, Белоруссию и Россию нужно вновь объединить в Киевскую Русь. По его мнению, все три государства — это "провалившиеся идеологические проекты". Он призвал изменить самомодификацию и вернуться к Руси. Кроме того, Арестович подчеркнул: Украина, Белоруссия и Россия "были сделаны на политический заказ".

"Вот когда мы наберёмся смелости признать это, тогда всё встанет на свои места", — убеждён политик.