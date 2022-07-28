Марочко: в Артёмовске возмущены, что гумпомощь для гражданских отдают военным

Согласно сообщению представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, среди населения города Артёмовск, контролируемого Киевом, нарастает возмущение по поводу того, что большая часть гуманитарной помощи, предназначенной для гражданских лиц, отправляется украинским военным.

Перераспределение международной гуманитарной помощи в ущерб гражданскому населению и в пользу военных происходит из-за нехватки продуктов питания в ВСУ, объяснил представитель ЛНР.

"В населенном пункте Артемовск растет недовольство среди местного населения в связи с перераспределением международной гуманитарной помощи, предназначенной для гражданского населения. Из-за низкого обеспечения украинских подразделений большую часть продуктов питания и средств первой необходимости военно-гражданская администрация направляет в войска, тем самым лишая поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", — отметил Марочко.

Артёмовск (Бахмут) находится на расстоянии 20 км от Соледара, контролируемого силами ДНР.