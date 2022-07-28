Точные удары российских ракет по западному оружию, которое предоставили Киеву, приводит в "ярость" Вашингтон, заявили китайские аналитики. По их мнению, США понесли колоссальные затраты, чтобы вооружить Украину.
Как подчеркнули аналитики, больше всего США "злит", что, несмотря на накачивание Незалежной оружием, Россия делает впечатляющее успехи в спецоперации.
"Всё чаще появляются новости о точных ударах российских ракет по арсеналам западного вооружения на Украине", — заявили аналитики Sohu.
Как подчеркнули аналитики, большую часть оружия, которую Вашингтон передаёт Киеву, ВСУ даже не успевают испытать, как его тут же уничтожают российские ракеты. По словам авторов, агрессия США в адрес Китая лишь повод выместить злость за неудачу на Украине.
"Соединённые Штаты пытаются найти кого-то, на ком можно выместить свою злобу", — резюмировали китайские обозреватели.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.