Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон

Британская разведка опубликовала свой анализ ситуации на Украине, сделав упор на "контрнаступление" ВСУ на Херсон. Ранее ВС РФ уничтожили по меньшей мере три склада с вооружением и боеприпасами в Николаевской области, где велась "подготовка к контрнаступлению", тем не менее разведка Британии констатирует продолжающуюся успешную контратаку ВСУ в Херсонской области.

"Контрнаступление украинских войск в Херсонской области набирает обороты", — цитирует "Военное обозрение" сообщение разведки.

Согласно информации Mi-6, ВСУ "вероятно" взяли плацдарм к югу от реки Ингулец. Значительным успехом ВСУ разведка Британии также назвала обстрел Антоновского моста.

"Вероятно, после ночного удара 27 июля 1000-метровый мост под Херсоном теперь не пригоден для движения. А российская 49-я армия там весьма уязвима", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе "контрнаступления" Киев теряет города.