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РИА Новости: в ходе "контрнаступления" ВСУ Киев теряет города

Мир

Буквально вся планета знает о запланированном "контрнаступлении" ВСУ. Эта операция, как никакая доселе в мире, максимально пиарится Украиной с тех пор, как министр обороны Алексей Резников на страницах The Times заявил о приказе Владимира Зеленского об отвоевании юга страны. На чрезмерный пиар "контрнаступления" ВСУ обратил внимание обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

РИА Новости: в ходе "контрнаступления" ВСУ Киев теряет города

Автор материала отметил, что сначала глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал миру намерение украинской армии осуществить контратаки в августе. Затем киевский режим многократно заявил о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

Корнилов подчёркивает, что пока Киев анонсирует мифические контратаки, Украина продолжает терять контроль над своими территориями. Так, под контроль ВС РФ с момента объявлений о "контрнаступлении" ВСУ перешли Лисичанск, Северодонецк и в целом ЛНР. Союзные войска РФ и народных республик продолжают успешное продвижение на территории Донбасса.

"ВСУ якобы ведут масштабное контрнаступление на Херсон ещё с начала июня. Причём украинские военные не раз отчитывались о необычайном успехе этой давно уже ведущейся контратаки", — комментирует автор, отмечая, что никакие попытки контратак ВСУ не могут увенчаться успехом.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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