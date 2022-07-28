РИА Новости: в ходе "контрнаступления" ВСУ Киев теряет города

Буквально вся планета знает о запланированном "контрнаступлении" ВСУ. Эта операция, как никакая доселе в мире, максимально пиарится Украиной с тех пор, как министр обороны Алексей Резников на страницах The Times заявил о приказе Владимира Зеленского об отвоевании юга страны. На чрезмерный пиар "контрнаступления" ВСУ обратил внимание обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Автор материала отметил, что сначала глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал миру намерение украинской армии осуществить контратаки в августе. Затем киевский режим многократно заявил о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

Корнилов подчёркивает, что пока Киев анонсирует мифические контратаки, Украина продолжает терять контроль над своими территориями. Так, под контроль ВС РФ с момента объявлений о "контрнаступлении" ВСУ перешли Лисичанск, Северодонецк и в целом ЛНР. Союзные войска РФ и народных республик продолжают успешное продвижение на территории Донбасса.

"ВСУ якобы ведут масштабное контрнаступление на Херсон ещё с начала июня. Причём украинские военные не раз отчитывались о необычайном успехе этой давно уже ведущейся контратаки", — комментирует автор, отмечая, что никакие попытки контратак ВСУ не могут увенчаться успехом.