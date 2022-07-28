Fox Business: демократы не хотят видеть Байдена президентом США в 2024 году

Большая часть демократов в США не хочет видеть действующего американского лидера Джо Байдена кандидатом на президентских выборах 2024 года. Об этом заявил обозреватель Fox Business Байрон Йорк.

По его мнению, это плохой знак для Байдена. Кроме того, он подчеркнул: многие жители США, столкнувшиеся с последствиями высокой инфляции, считают, что нынешний президент не соответствует занимаемой должности.

"Подавляющее большинство демократов предпочли бы, чтобы их кандидатом был другой политик", — указал Йорк.

Как пояснил обозреватель, во время президентства Байдена США столкнулись с ростом преступности и миграционным кризисом на юге страны. Американцы обвиняют главу государства в возникновении этих проблем, отметил журналист.

Ранее сообщалось, что неожиданное признание Байдена о заболевании раком, вероятно, предвещает его скорую отставку. По данным Resalat, Белый дом готовит почву для ухода действующего президента с поста.