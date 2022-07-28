Пентагон готовится к войне с Россией и перебрасывает в Польшу истребители F-22

Командование Минобороны США приняло решение направить в Польшу новейшие истребители F-22 Raptor, чтобы "усилить сдерживание России".

В ходе проведения спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ доказали, что могут справиться с одной из самых сильных армий Европы. Давние недруги России опасаются судьбы киевского режима, а потому срочно усиливают свои войска.

Накануне стало известно, что Североатлантический альянс начал воплощать планы укрепления обороноспособности в Европе, которые были предложены на недавнем саммите НАТО в Мадриде. Там впервые за 30 лет Россия была названа главной угрозой европейской безопасности.

Шесть американских истребителей пятого поколения, которые ранее базировались на Аляске, были переброшены на тактическую авиабазу в Ласке, Польша, сообщает издание Минобороны США Stars and Stripes. Согласно официальному заявлению Пентагона, на них возложена миссия по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге Альянса.

F-22 Raptor — это первый американский военный самолет пятого поколения. Он разработан как для воздушных боёв, так и поддержки сухопутных войск.