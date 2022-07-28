Черногория начала замораживать недвижимость граждан России

Правительство Черногории начало процесс заморозки недвижимости на территории страны, которая принадлежит россиянам, подпавшим под санкции Евросоюза. Уточняется, что речь идёт о 44 объектах.

Согласно сообщению кабмина страны, 44 объекта принадлежат 34 гражданам России.

Процесс происходит в рамках соблюдения режима санкций, введённых против России в связи с конфликтом на Украине, говорится на сайте кабмина.

Черногория сообщила о своих намерениях ещё в начале июня. Как пояснили власти, заморозка недвижимости россиян необходима в рамках исполнения санкций Евросоюза.

"Граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики", — резюмировал ТАСС со ссылкой на источник.