Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее и США мобилизацией сил ядерного сдерживания

Северная Корея полностью готова к любым военным столкновениям, в том числе и с Вашингтоном, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, северокорейский глава подчеркнул, что Пхеньян может мобилизовать свои "ядерные средства сдерживания".

По словам Ким Чен Ына, если американские власти продолжат угрожать безопасности КНДР, а Южная Корея не прекратит риторику в отношении "превентивного удара" по стране, то Пхеньян готов к столкновениям.

"Ещё раз подчёркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США", — цитирует лидера агентство Yonhap. — Пхеньян готов мобилизовать свои ядерные средства сдерживания в случае необходимости".

По словам северокорейского лидера, США грубо нарушают "фундаментальные интересы республики", а Южная Корея стремится "уничтожить" часть военной силы КНДР.

"Подобная опасная попытка вызовет суровое наказание и приведёт к краху режима Юн Сок Ёля и его армии", — предупредил Сеул Ким Чен Ын.