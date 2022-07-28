Politico: Киев потерял "лучшего друга" в лице Бориса Джонсона

Уход с поста бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может неблагоприятно отразиться на положении дел в официальном Киеве, заявили европейские аналитики. По их мнению, Украина потеряла в лице Джонсона "лучшего друга".

Как подчеркнули аналитики, в европейских странах большая часть лидеров "праздновала" отставку Джонсона, но в Киеве глубоко опечалились такой новостью.

"В то время как давние протоколы означают, что тесно связанные правительства редко комментируют, когда другой лидер теряет власть, на Украине президент Владимир Зеленский немедленно нарушил традицию, чтобы выразить глубокую печаль в связи с неизбежным уходом Джонсона с поста премьер-министра Великобритании", — заявили аналитики Politico. — Украина теряет своего лучшего друга Бориса".

При этом авторы усомнились, что после ухода Джонсона связь между Лондоном и Киевом сохранится на таком же "тесном" уровне.

Ранее Pravda.Ru цитировала кандидата на пост премьера Лиз Трасс, которая пояснила, что не видит необходимости прямого вмешательства Лондона в конфликт на Украине. Как пояснила глава МИД страны, Незалежная не является членом НАТО и Британия не должна задействовать свои военные ресурсы в помощь Киеву.