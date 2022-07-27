Чуйков: Орден Трудового Красного Знамени вернули на фасад вуза в Мелитополе

Пресс-служба Государственного университета им. А. С. Макаренко в городе Мелитополь сообщила, что Орден Трудового Красного Знамени вернули на фасад вуза.

Ректор Мелитопольского Государственного университета Андрей Чуйков заявил, что это знаменательный день. Чуйков подчеркнул, что они являются потомками победителей, а орден был заслужен коллективом вуза нелёгким трудом.

Университет получил Орден Трудового Красного Знамени за подготовку специалистов высокого уровня в 1981 году. Пока Мелитополь был под контролем киевских властей Орден демонтировали, а после освобождения города его вернули на фасад здания.