Пресс-служба Государственного университета им. А. С. Макаренко в городе Мелитополь сообщила, что Орден Трудового Красного Знамени вернули на фасад вуза.
Ректор Мелитопольского Государственного университета Андрей Чуйков заявил, что это знаменательный день. Чуйков подчеркнул, что они являются потомками победителей, а орден был заслужен коллективом вуза нелёгким трудом.
Университет получил Орден Трудового Красного Знамени за подготовку специалистов высокого уровня в 1981 году. Пока Мелитополь был под контролем киевских властей Орден демонтировали, а после освобождения города его вернули на фасад здания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удар России по военным объектам в порту Одессы сломал все планы Киева и НАТО.