Ходарёнок: гаубицы "Пион" перебрасывают к Славянску для уничтожения обороны ВСУ

Военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал, что гаубицы "Пион" перебрасывают к Славянску ради уничтожения обороны ВСУ.

203-миллиметровая гаубица 2С7 "Пион" массой 45 тонн разработана во времена СССР, в 70-е годы прошлого века. Они предназначались для нанесения удара сверхмощными боеприпасами на дальность до 30-50 километров. В украинских социальных сетях появилось видео, как гаубицы "Пион" перемещаются на железнодорожных платформах. Эксперт Ходарёнок предположил, для решения каких задач могут быть задействованы "Пионы".

Михаил Ходарёнок написал в своём блоге, что "Пионы" могут направляться для усиления огневой мощи. Также эксперт не исключает, что вместе с гаубицами в зону СВО направляются и военные, которые должны "сменит повоевавших ребят в рамках плановой ротации".

Ходарёнок подчеркнул, что в теории такое количество техники можно будет обрушить на Славянск и Краматорск, чтобы смять две-три линии обороны и принудить ВСУ сдаваться.