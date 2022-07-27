Военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал, что гаубицы "Пион" перебрасывают к Славянску ради уничтожения обороны ВСУ.
203-миллиметровая гаубица 2С7 "Пион" массой 45 тонн разработана во времена СССР, в 70-е годы прошлого века. Они предназначались для нанесения удара сверхмощными боеприпасами на дальность до 30-50 километров. В украинских социальных сетях появилось видео, как гаубицы "Пион" перемещаются на железнодорожных платформах. Эксперт Ходарёнок предположил, для решения каких задач могут быть задействованы "Пионы".
Михаил Ходарёнок написал в своём блоге, что "Пионы" могут направляться для усиления огневой мощи. Также эксперт не исключает, что вместе с гаубицами в зону СВО направляются и военные, которые должны "сменит повоевавших ребят в рамках плановой ротации".
Ходарёнок подчеркнул, что в теории такое количество техники можно будет обрушить на Славянск и Краматорск, чтобы смять две-три линии обороны и принудить ВСУ сдаваться.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удар России по военным объектам в порту Одессы сломал все планы Киева и НАТО.