Перелом в СВО может произойти на киевском направлении

На Украине считают, что главное сражение российской специальной военной операции (СВО) будет разыграно не на территории Донбасса.

В разговоре с журналистом "ПолитНавигатора" журналист Кирилл Сазонов, который ранее жил и работал в Донецке, рассказал, что, по данным украинской разведки, военные в Белоруссии переводятся в режим боевой готовности. С его слов, в Киеве считают, что "армия Лукашенко" всё же выступит на стороне России. И произойдет это "где-то в конце второй фазы СВО" — ориентировочно в начале осени, когда вся территория Донбасса "перейдет под контроль ВС РФ".

Журналист полагает, что после этого произойдёт "битва за Киев". И именно она станет переломом в спецоперации.

"Единственный рычаг давления, который заставит Киев и его западных союзников пойти на компромиссы, — это угроза Киеву. Только жесткое наступление, окружение города или выход на позиции штурма. Тогда можно что-то диктовать Зеленскому, Брюсселю, Вашингтону и Лондону", — сказал Сазонов.

С ним согласен украинский политолог Юрий Романенко, который отмечает, что ВСУ начали готовиться к обороне столицы Незалежной, уже обустраивают линии обороны:

"Угроза со стороны Минска существует и в ближайшее время с этого направления ожидаются серьезные неприятности".