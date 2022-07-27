Британские оппозиционеры: Джонсон не возглавит НАТО

Член правительства Великобритании от оппозиционной шотландской партии Cтюарт Макдональд и зампред Лейбористской партии Анджела Рэйнер оценили сообщения СМИ, согласно которым временный премьер-министр королевства Борис Джонсон может стать руководителем военно-политического блока НАТО.

"Этого не будет", — заявил Макдональд.

Рэйнер в свою очередь подчеркнула, что Джонсон беседовал с бывшим агентом КГБ после встречи лидеров альянса. По этой причине политику не стоит надеяться получить пост генсека объединения, сказала чиновница.

"Вряд ли Джонсона можно назвать перспективным кандидатом", — заключила Рэйнер.

Ранее журналисты The Telegraph сообщили, что британский премьер способен возглавить военно-политический блок НАТО. Украинские депутаты положительно оценили это предположение.