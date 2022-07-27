Экс-депутат Рады Килинкаров: Запад заставит Зеленского пойти в контрнаступление

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров дал свой прогноз относительно контрнаступления, которое обещает Киев.

По мнению политика, команда украинского лидера Владимира Зеленского отлично понимает, что даже если они решатся на контрнаступление, оно обречено на провал. Но организовать его придётся, потому что этого требует от Зеленского Запад.

"И "партнеры” выражают недовольство: почему они выделяют такие большие деньги, а результатов нет? Им ведь тоже нужно предъявлять что-то своим гражданам, отчитаться: "Вот мы помогаем Украине, и она делает такие успехи”. Но успехов-то нет", — констатировал Килинкаров в беседе с "ПолитЭкспертом".

Именно поэтому Зеленскому придётся изобразить этот "успех" или создать видимость его достижения, уверен бывший депутат, и ему придётся пойти в контрнаступление под давлением западных партнёров Украины.

"Зеленского заставят пойти в контрнаступление. Их абсолютно не волнует, сколько человек при этом погибнет. Они понимают, что никаких успехов невозможно добиться. Но это никого не интересует. В том числе Зеленского: у него есть обязательства, которые он будет выполнять", — добавил Килинкаров.

Экс-депутат уточнил, что киевские власти могут организовать контрнаступление к какому-нибудь национальному празднику, например, ко Дню независимости Украины 24 августа. Килинкаров уверен, что в этот день Зеленский устроит шоу для народа с восхвалением украинских солдат, и его и его команду нисколько не будет интересовать, что во время контрнаступления погибнут мирные люди.