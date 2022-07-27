Диетолог Елена Соломатина ответила, является ли борщ украинским блюдом. По мнению эксперта, этот суп можно назвать брендом.
Как подчеркнула специалист, блюда, которые являются символами стран, могли изобрести граждане разных государств. В качестве примера диетолог привела пельмени.
"Китайцы ведь тоже могут заявить свои права на это блюдо, а итальянцы могут сказать, что это — их равиоли. Много таких блюд", — заключила Соломатина, слова которой передаёт Телеканал "360".
Ранее специалисты онлайн-форума "Гастро-трек" провели опрос и выяснили, какие русские блюда пугают иностранцев. В список вошли пельмени с уксусом, деревенское сало, окрошка.
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