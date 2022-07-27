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Диетолог Соломатина: борщ нельзя назвать только украинским блюдом

Мир

Диетолог Елена Соломатина ответила, является ли борщ украинским блюдом. По мнению эксперта, этот суп можно назвать брендом.

Как подчеркнула специалист, блюда, которые являются символами стран, могли изобрести граждане разных государств. В качестве примера диетолог привела пельмени.

"Китайцы ведь тоже могут заявить свои права на это блюдо, а итальянцы могут сказать, что это — их равиоли. Много таких блюд", — заключила Соломатина, слова которой передаёт Телеканал "360".

Ранее специалисты онлайн-форума "Гастро-трек" провели опрос и выяснили, какие русские блюда пугают иностранцев. В список вошли пельмени с уксусом, деревенское сало, окрошка.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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