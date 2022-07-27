Михеев: четверть жителей Запорожья и Херсонщины всегда были за РФ

Политолог Сергей Михеев дал свой прогноз по поводу судьбы, которая ждёт Украину в будущем.

Эксперт считает, что говорить о будущем Украины можно только при условии наличия в ней "абсолютно лояльной или абсолютно нейтральной" власти, которая не будет относиться к своей стране как к антироссии. Если же такой власти в Незалежной не будет, это должна быть российская территория, уверен политолог.

Михеев считает, что, говоря о судьбе Украины, он имеет в виду её целиком, а не только Донбасс, Запорожье или Херсонщину.

А в Запорожской и Херсонской областях референдум по вопросу вхождения в состав РФ необходим, убеждён эксперт.

"Это [референдум — Прим.ред.] нужно с точки зрения технологий. Это нужно для внешнего потребления. Это нужно, например, для того, чтобы мы могли условному Китаю, условной Индии, условным африканским странам, или еще кому-то, кто пока не присоединяется к санкциям сказать, что все происходит в рамках этикета. Вот референдум, вот народ сказал…", — объяснил Михеев в разговоре с изданием "Военное дело".

Результат референдума несложно предугадать, полагает эксперт. Он напомнил, что 25% жителей Херсонской и Запорожской областей всегда тяготели к России, ещё 25% проживающих здесь не хотят быть в составе России, потому что подверглись влиянию и стали жертвами пропаганды киевских властей. А 50% жителей этих мест не хотят ничего, кроме мирной жизни и уверенности в завтрашнем дне.

У референдума есть и более важная цель — показать жителям Запорожской и Херсонской областей, что Россия их не оставит и всегда будет поддерживать, добавил Михеев.