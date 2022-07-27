Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о своих переживаниях по поводу политической обстановки в Италии. Известно, что глава правительства республики Марио Драги уходит в отставку.
Как напомнил западный чиновник, итальянский премьер помогал Киеву и осуждал военную спецоперацию России по принуждению к миру на Украине.
"Я слышу, что некоторые кандидаты на пост руководителя правительства не совсем придерживаются схожей позиции" — подчеркнул Боррель, слова которого передаёт Cadena SER.
Ранее журналисты País допустили, что Рим станет "троянским конём на службе российского лидера Владимира Путина".
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