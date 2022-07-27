Кортеж лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского забросали яйцами в городе Гнезно Великопольского воеводства.
По информации издания dziennik.pl, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали жителя Гнезна, бросавшего яйца в колонну автомобилей. Ему выписали штраф на 100 злотых (порядка 21 доллара) за непристойное поведение.
Установлено, что мужчина попытался выразить своё недовольство в связи с увеличением выплат по кредиту на строительство дома.
"Свой визит в Великопольское воеводство Качиньский вряд ли будет считать удачным", — сказано в материале.
Кроме того, полицейские обвинили мужчину, забросавшего кортеж яйцами, в создании угрозы дорожному движению. Нарушителя порядка ждёт наказание в виде выговора, ареста или ещё одного штрафа.
Ранее Качиньский заявил, что Польша, помогая Украине, защищает собственные интересы.
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