Кортеж польского политика Качиньского забросали яйцами в Гнезно

Кортеж лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского забросали яйцами в городе Гнезно Великопольского воеводства.

По информации издания dziennik.pl, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали жителя Гнезна, бросавшего яйца в колонну автомобилей. Ему выписали штраф на 100 злотых (порядка 21 доллара) за непристойное поведение.

Установлено, что мужчина попытался выразить своё недовольство в связи с увеличением выплат по кредиту на строительство дома.

"Свой визит в Великопольское воеводство Качиньский вряд ли будет считать удачным", — сказано в материале.

Кроме того, полицейские обвинили мужчину, забросавшего кортеж яйцами, в создании угрозы дорожному движению. Нарушителя порядка ждёт наказание в виде выговора, ареста или ещё одного штрафа.

Ранее Качиньский заявил, что Польша, помогая Украине, защищает собственные интересы.