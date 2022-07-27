AT: Бреннер заявил, что США настигло проклятие посредственного руководства СССР

По мнению экономиста Ройвена Бреннера, Советский Союз обрекло на гибель посредственное руководство. Он убеждён, что проклятие СССР настигло современные США.

Сейчас Соединённые Штаты оказались перед выбором между двумя геронтократами. Профессор считает, что молодые и перспективные граждане выбирают работу не во внутренней политике, а уходят в бизнес или технологии. По его словам, "престарелые" руководители окружают себя бездарными сотрудниками.

Тенденция правления некомпетентных лидеров продолжается давно и распространяется сейчас не только на США, но и на другие страны.

"Основы этой модели заложили на заре советского государства Ленин и Сталин, поскольку ни тот, ни другой не обеспечили должной преемственности. Наоборот, оба заменили достойных людей на безобидных бездарей", — заявил Бреннер в Asia Times.