Кочетков заявил, что США не могут угрожать КНР

По мнению политолога, президента Фонда "Народная дипломатия" Алексея Кочеткова, Америка не может угрожать Китаю, поскольку последний является главным внешнеторговым партнёром большинства стран в мире. Он считает, что китайские дипломаты "издеваются" над США.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении Вашингтона взыскать с Пекина "высокую цену" в случае, если он начнёт осуществлять поставки вооружения в РФ или помогать ей с обходом санкций.

"Да никаких не может быть угроз. Китайцы над ними смеются, даже поменяли стиль своей дипломатии. Если раньше китайская дипломатия была очень бюрократичной, заскорузлой, все их формулировки были очень официальными <...>, то сейчас Китай занимается просто откровенным троллингом американцев в интернете", — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с "Украина.ру".