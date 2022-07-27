Зеленский внёс в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором Украины

Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект постановления о назначении депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генеральным прокурором страны.

Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского парламента в среду, 27 июля. Текст постановления отсутствует. Инициатором проекта является Зеленский.

Костин — украинский юрист и политик, возглавляющий правовой комитет Рады.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указы об отстранении от занимаемых должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. По предварительным данным, они лишились работы после того, как Киев зарегистрировал многочисленные факты госизмены со стороны сотрудников ведомств, которыми руководили эти специалисты.

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