CNN: Россия прекращает поставки газа, по обе стороны Атлантики началась паника

Россия продолжает сокращать поставки энергоносителей в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьёзной нехватки газа перед зимой. Об этом заявил американский чиновник в беседе с CNN.

Представитель США заявил, что сокращение потоков газа по "Северному потоку-1" является ответом на антироссийские санкции. По его мнению, Запад оказался на "неизведанной территории", так как Европа не знает, как пережить холода.

"Это был наш самый большой страх", — сказал он.

Давление на Европу может вернуться бумерангом Соединённым Штатам, считает чиновник.