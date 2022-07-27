Россия продолжает сокращать поставки энергоносителей в Европу, вызывая панику по обе стороны Атлантики из-за потенциально серьёзной нехватки газа перед зимой. Об этом заявил американский чиновник в беседе с CNN.
Представитель США заявил, что сокращение потоков газа по "Северному потоку-1" является ответом на антироссийские санкции. По его мнению, Запад оказался на "неизведанной территории", так как Европа не знает, как пережить холода.
"Это был наш самый большой страх", — сказал он.
Давление на Европу может вернуться бумерангом Соединённым Штатам, считает чиновник.
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