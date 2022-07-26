Немцы спрятали возвращенную Канадой турбину от СП-1 и не говорят, куда

Власти Берлина настолько боятся остаться без российского газа, поступающего по газопроводу СП-1, что "спрятали" от всех турбину Siemens, которую по их просьбе, в нарушение санкций, вернула Канада.

Как заявила Беата Барон, представитель немецкого Минэкономики, отвечать на вопросы о местонахождении турбины она не будет "из соображений безопасности".

По ее словам, все правовые вопросы решаются, Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций.

Только вот до России турбина никак не доедет. На каком отрезке пути из ФРГ в Выборг она "застряла" — тайна. Почему — неизвестно, поскольку фрау Барон не сообщила, диверсий с чьей стороны Берлин опасается.

Если подумать, то вероятный кандидат на роль злодея один — Украина. Ибо больше никто не заинтересован в срыве поставок российского газа. Но это всего лишь версия.

И, к слову, не совсем понятно, почему Германия тормозит возвращение турбины на место, ведь "Газпром" уже предупредил, что завтра — в среду — остановит на профилактику и ремонт еще одну.