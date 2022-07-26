Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Владимир Зеленский приказал начать контрнаступление 24 августа
Эрдоган заявил, что Путин желает сотрудничать с производителем Bayraktar
Речь Лиз Трасс в прямом эфире неожиданно прервалась на вопросе о Путине
ВС РФ после зачистки Углегорской ТЭС двинутся к Артёмовску
Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ освободят Донбасс в ближайшие недели
Рамм: судьба Донбасса решится в ближайшие пару недель
Немцы спрятали возвращенную Канадой турбину от СП-1 и не говорят, куда
Хроленко проинформировал, что ракеты РСЗО HIMARS из США не спасут ВСУ
Вакаров: мне стыдно, что соглашение по зерну узаконило статус РФ Черного моря

Квашнин: в случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз пострадает сам ЕС

Мир

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с Pravda.Ru оценил новость о том, что россиянам могут приостановить выдачу шенгенских виз.

Квашнин: в случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз пострадает сам ЕС

Эксперт считает, что в виду сложившейся в мире ситуации такого сценария исключать нельзя. Однако не стоит забывать, что в случае приостановки выдачи шенгенских виз гражданам РФ намного больше пострадают сами европейцы.

Если такое решение будет принято, то в первую очередь пострадают от него те страны, которые эту меру введут: сократится туризм, что больно ударит по странам южной Европы, заинтересованным в развитии туристических связей; сократятся поездки в страны ЕС с целью проживания в приобретённой ранее недвижимости и покупки новой. Кроме того, российские IT-специалисты, которые пользуются большим спросом в странах Европы, не смогут туда поехать, и, соответственно, вносить большой вклад в европейскую экономику, который они вносят сейчас.

"Очевидно, что больше от этого пострадают страны Европейского союза. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что мера будет принята. Если будет принята, то, скорее всего, со стороны тех стран, которые занимают очень жесткую антироссийскую позицию, которые готовы, что называется, отрубить себе руку для того, чтобы сделать какой-нибудь антироссийский жест. Речь идет о странах Балтии, о Польше, Румынии, тех странах, которые готовы мириться с абсолютно любыми экономическими издержками, лишь бы заявить о своем такой жесткой антироссийской линии. Но какого-то экономического смысла такая мера иметь не будет, точнее, будет иметь чисто отрицательный экономический смысл для Европейского союза", — заключил Квашнин.

Эксперт подчеркнул, что даже если эта мера и будет принята, то она окажется контрпродуктивной для самого ЕС.

В случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз Россия ответит симметрично, уверен Квашнин, и запретит выдачу российских виз гражданам этой страны.

При этом эксперт напомнил, что даже в случае введения такой меры россияне всё равно смогут попасть в наложившую ограничение европейскую страну, получив Шенген в другом государстве Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа в выдаче россиянам шенгенских виз Россия примет решительные контрмеры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS

У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.

MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Силовые структуры
Мураховский: тактика боевых действий ВС РФ в ходе СВО изменится, штурма не будет
Силовые структуры
Wiadomości: польские генералы оценили способность ВСУ начать контрнаступление
Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов Любовь Степушова Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: оружия Запада больше не будет — это провал Зеленского и его министров
Силовые структуры
Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Мир. Новости мира
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Последние материалы
Эрдоган заявил, что Путин желает сотрудничать с производителем Bayraktar
Речь Лиз Трасс в прямом эфире неожиданно прервалась на вопросе о Путине
ВС РФ после зачистки Углегорской ТЭС двинутся к Артёмовску
Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ освободят Донбасс в ближайшие недели
Рамм: судьба Донбасса решится в ближайшие пару недель
Немцы спрятали возвращенную Канадой турбину от СП-1 и не говорят, куда
Хроленко проинформировал, что ракеты РСЗО HIMARS из США не спасут ВСУ
Вакаров: мне стыдно, что соглашение по зерну узаконило статус РФ Черного моря
Секретная российская разработка стала неприятным сюрпризом для хваленых HIMARS
Европейская солидарность снова треснула. И опять из-за газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников