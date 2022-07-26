Квашнин: в случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз пострадает сам ЕС

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с Pravda.Ru оценил новость о том, что россиянам могут приостановить выдачу шенгенских виз.

Эксперт считает, что в виду сложившейся в мире ситуации такого сценария исключать нельзя. Однако не стоит забывать, что в случае приостановки выдачи шенгенских виз гражданам РФ намного больше пострадают сами европейцы.

Если такое решение будет принято, то в первую очередь пострадают от него те страны, которые эту меру введут: сократится туризм, что больно ударит по странам южной Европы, заинтересованным в развитии туристических связей; сократятся поездки в страны ЕС с целью проживания в приобретённой ранее недвижимости и покупки новой. Кроме того, российские IT-специалисты, которые пользуются большим спросом в странах Европы, не смогут туда поехать, и, соответственно, вносить большой вклад в европейскую экономику, который они вносят сейчас.

"Очевидно, что больше от этого пострадают страны Европейского союза. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что мера будет принята. Если будет принята, то, скорее всего, со стороны тех стран, которые занимают очень жесткую антироссийскую позицию, которые готовы, что называется, отрубить себе руку для того, чтобы сделать какой-нибудь антироссийский жест. Речь идет о странах Балтии, о Польше, Румынии, тех странах, которые готовы мириться с абсолютно любыми экономическими издержками, лишь бы заявить о своем такой жесткой антироссийской линии. Но какого-то экономического смысла такая мера иметь не будет, точнее, будет иметь чисто отрицательный экономический смысл для Европейского союза", — заключил Квашнин.

Эксперт подчеркнул, что даже если эта мера и будет принята, то она окажется контрпродуктивной для самого ЕС.

В случае приостановки выдачи россиянам шенгенских виз Россия ответит симметрично, уверен Квашнин, и запретит выдачу российских виз гражданам этой страны.

При этом эксперт напомнил, что даже в случае введения такой меры россияне всё равно смогут попасть в наложившую ограничение европейскую страну, получив Шенген в другом государстве Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа в выдаче россиянам шенгенских виз Россия примет решительные контрмеры.