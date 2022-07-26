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Tagesspiegel: газовый ультиматум Путина может вызвать народные восстания в ФРГ

Мир

Обозреватель издания Der Tagesspiegel Торстен Мумме считает, что ультиматум Путина может грозить Германии народными волнениями.

Tagesspiegel: газовый ультиматум Путина может вызвать народные восстания в ФРГ

Автор публикации отмечает, что в экономике ФРГ наблюдается спад из-за нехватки российского газа, а это может повлиять на настроения граждан. Хотя сейчас около 70% населения Германии выступают в поддержку Украины, в будущем, когда дорожать начнёт не только топливо, правительству будет сложнее просить граждан терпеть лишения ради амбиций Киева

"В случае нехватки энергии для промышленности существует риск роста безработицы. Если поставки газа продолжат падать, рост цен в супермаркетах вряд ли уменьшится из-за подорожания себестоимости продуктов. Последствия украинского конфликта быстро дойдут до потребителя", — сказано в публикации.

В летнее время немцы чувствуют себя более-менее комфортно, однако, по мнению автора, это может измениться в ближайшие месяцы.

"Скоро в почтовом ящике могут лежать четырёхзначные счета за газ, будут потеряны рабочие места, а у властей нет средств, чтобы со всем этим справиться. Моральный дух немцев может быть подвергнут суровому испытанию", — считает обозреватель.

При этом Мумме отмечает, что РФ за всё время экономического противостояния не выдвигала Германии условий по вопросам увеличения поставок газа. Однако автор не исключает, что Москва может пойти на ультиматум, что вызовет волну народных восстаний в ФРГ.

"Путин пока не потребовал никаких уступок по поставкам газа, ради которых правительству Германии пришлось бы выйти из тени. Но зимой это может принять такую форму: вы [Германия. — Прим. ред.] снимаете санкции, или газа вообще не будет", — пишет Мумме, напоминая, что министр иностранных дел Анналена Бербок уже предупреждала о вероятности народных восстаний при отсутствии у страны газа.

Автор материала уверен, что население Германии давно забыло, каково жить в условиях постоянно растущих цен, однако предстоящей зимой на страну могут обрушиться "страдания".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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