В МИД Китая пригрозили США военным ответом на визит Пелоси на Тайвань

Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй сообщил, что Пекин ответит военным путём на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Если Вашингтон продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сложа руки, и обязательно примет все меры", — подчеркнул Тань Кэфэй во время брифинга.

По словам представителя МО, поездка Пелоси является внешним вмешательством и попыткой признать независимость острова от Пекина. Как напомнили в военном ведомстве КНР, США должны следовать принципу "одного Китая".

Ранее журналисты Financial Times предупредили: китайские солдаты способны перехватить самолёт с американским политиком. Известно, что она планирует совершить рабочую поездку на Тайвань в августе.