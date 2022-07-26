Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй сообщил, что Пекин ответит военным путём на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
"Если Вашингтон продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сложа руки, и обязательно примет все меры", — подчеркнул Тань Кэфэй во время брифинга.
По словам представителя МО, поездка Пелоси является внешним вмешательством и попыткой признать независимость острова от Пекина. Как напомнили в военном ведомстве КНР, США должны следовать принципу "одного Китая".
Ранее журналисты Financial Times предупредили: китайские солдаты способны перехватить самолёт с американским политиком. Известно, что она планирует совершить рабочую поездку на Тайвань в августе.
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