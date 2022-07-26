Сорванную вербовку российских летчиков в Киеве назвали частной инициативой

25 июля ФСБ РФ сообщила о сорванной операции украинской разведки по угону российских самолётов. Сегодня Украина заявила, что это была инициатива частных лиц.

Украинские соцсети наводнили сообщения, что вербовка российских летчиков не являлась операцией СБУ, ГУР и прочих спецслужб Незалежной. По словам местных пропагандистов, угонять самолёты ВКС РФ планировали несколько добровольцев, "противостоящие всей огромной машине ФСБ".

Информацию подтвердил известный деятель антироссийских информационных войн Христо Грозев.

"В общем, нас опять мощно победили", — иронично прокомментировал сообщения из Киева российский военный эксперт Сергей Колясников.

Он напомнил, что сразу после сообщения ФСБ Владимиром Зеленским был отправлен в отставку командующий ССО ВСУ Григорий Галаган и первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Руслан Демченко.