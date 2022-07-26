Президент Владимир Зеленский впервые за всё время специальной военной операции взял ответственность за происходящее на себя. И это критический момент в отношении к нему Запада. Так прокомментировал увольнение командующего Силами спецопераций ВСУ Григория Галагана политолог Марат Баширов.
Эксперт считает, что в случае провала контрнаступления Киева и проведения в сентябре референдумов о присоединении к России в Херсонской и Запорожской областях на Западе могут всё активнее начать обсуждать новую стратегию по отношению к событиям на Украине.
Станет ясно, что и ВСУ не способны эффективно воевать с союзными силами, и часть граждан, проживавших ранее на территории Украины, не хотят быть под киевским режимом, отметил аналитик.
Это прекрасно понимают и в Москве и в Киеве, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.