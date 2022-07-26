Баширов: провал контрнаступления ВСУ изменит отношение Запада к Зеленскому

Президент Владимир Зеленский впервые за всё время специальной военной операции взял ответственность за происходящее на себя. И это критический момент в отношении к нему Запада. Так прокомментировал увольнение командующего Силами спецопераций ВСУ Григория Галагана политолог Марат Баширов.

Эксперт считает, что в случае провала контрнаступления Киева и проведения в сентябре референдумов о присоединении к России в Херсонской и Запорожской областях на Западе могут всё активнее начать обсуждать новую стратегию по отношению к событиям на Украине.

Станет ясно, что и ВСУ не способны эффективно воевать с союзными силами, и часть граждан, проживавших ранее на территории Украины, не хотят быть под киевским режимом, отметил аналитик.

Это прекрасно понимают и в Москве и в Киеве, заключил он.