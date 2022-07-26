DPA: страны ЕС согласовали план ЕК по чрезвычайному сокращению потребления газа

Страны-участницы Евросоюза согласовали чрезвычайный план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов. Согласно сообщению, это станет попыткой ослабить последствия топливного эмбарго против России.

"Страны-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа", — сообщило агентство DPA.

Ранее Pravda.Ru писала о предложении Еврокомиссии сократить потребление газа на территории союза на 15 процентов. Однако "чрезвычайный план" вызвал у лидеров стран ЕС много вопросов. Так, в Венгрии не поняли, как именно и за счёт чего экономить голубое топливо. Кроме того, правительство страны назвало такой шаг "практически неосуществимым".