Последний пакет санкций Евросоюза свидетельствует о том, что блок исчерпал свои возможности по введению ограничительных мер против РФ. Об этом пишет Le Monde.
Дипломат, пожелавший сохранить анонимность, отметил в интервью французскому изданию, что седьмой пакет европейских санкций в отношении Москвы не предполагает каких-либо серьёзных мер.
Он подчеркнул: ЕС пытается привести политику организации в соответствие с позициями стран, входящих в её состав. При этом источник Le Monde убеждён: новые ограничения не окажут существенного влияния на экономику России.
"Евросоюз подошёл к концу того, что мог сделать в отношении РФ", — считает дипломат.
По его словам, 27 государств Евросоюза не хотят добровольно отказываться от поставок голубого топлива из РФ, ведь им тяжело справиться даже с текущими проблемами, возникшими из-за обратного эффекта антироссийский санкций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.