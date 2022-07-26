Le Monde: Европа исчерпала возможности по введению санкций против России

Последний пакет санкций Евросоюза свидетельствует о том, что блок исчерпал свои возможности по введению ограничительных мер против РФ. Об этом пишет Le Monde.

Дипломат, пожелавший сохранить анонимность, отметил в интервью французскому изданию, что седьмой пакет европейских санкций в отношении Москвы не предполагает каких-либо серьёзных мер.

Он подчеркнул: ЕС пытается привести политику организации в соответствие с позициями стран, входящих в её состав. При этом источник Le Monde убеждён: новые ограничения не окажут существенного влияния на экономику России.

"Евросоюз подошёл к концу того, что мог сделать в отношении РФ", — считает дипломат.

По его словам, 27 государств Евросоюза не хотят добровольно отказываться от поставок голубого топлива из РФ, ведь им тяжело справиться даже с текущими проблемами, возникшими из-за обратного эффекта антироссийский санкций.