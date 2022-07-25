Вашингтон должен осознавать, что американские ракетные системы залпового огня, которые были поставлены на Украину, могут оказаться не только у российской армии. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
Он отметил, что оружие американского производства может попасть в руки Северной Кореи, учитывая факт признания ДНР. Не исключено, что в таком случае, КНДР доработает собственные системы и продаст их Ирану, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил эксперт.
"Американские вооружения могут оказаться в зоне конфликтов, где будут убивать американских военнослужащих. Иран же нанес удар после убийства генерала Касема Сулеймани по американским базам в Ираке", — заявил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".
Эксперт считает, что США следует задуматься и позаботиться об утечке технологий во время поставок оружия для ВСУ. Действия Вашингтона могут поставить под угрозу жизни американских военнослужащих по всему миру, заключил Евсеев.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.