Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США

Вашингтон должен осознавать, что американские ракетные системы залпового огня, которые были поставлены на Украину, могут оказаться не только у российской армии. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Он отметил, что оружие американского производства может попасть в руки Северной Кореи, учитывая факт признания ДНР. Не исключено, что в таком случае, КНДР доработает собственные системы и продаст их Ирану, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил эксперт.

"Американские вооружения могут оказаться в зоне конфликтов, где будут убивать американских военнослужащих. Иран же нанес удар после убийства генерала Касема Сулеймани по американским базам в Ираке", — заявил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперт считает, что США следует задуматься и позаботиться об утечке технологий во время поставок оружия для ВСУ. Действия Вашингтона могут поставить под угрозу жизни американских военнослужащих по всему миру, заключил Евсеев.