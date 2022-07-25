Военкор Рязанцев: Донбасс не вернётся в состав Украины, и Запад это понимает

Военкор Игорь Рязанцев, защитник Донбасса и участник Русской весны признался, что с 2014 года захотел доносить до общественности объективную информацию с фронтов, считая это первоочередной и необходимой целью, хотя до того времени ничем подобным не занимался.

В беседе с argumenti. ru Рязанцев рассказал, почему он выбрал именно такой путь, и поему считал выбранное им дело жизненно важным.

"Ездить после обстрелов и снимать ужасы войны, убегать от минометных свистов, прыгать в подвалы от разрывов снарядов. В тот момент я думал о том, что эти люди, которые сидят на передовой, те, которые сидят в подвалах, те, кто лишился всего и все-все-все, кто пострадал от действий украинского режима, заслуживают того, чтобы их услышали и поняли, заслуживают, чтобы увидели через какие боль и страдания они проходят, причем не по своей вине", — объяснил он.

Рязанцев считает, что без российской спецоперации на Украине обойтись было нельзя, несмотря на то, что все понимали, что она будет сопровождаться разрушениями и жертвами. Ополченец сравнил её с действиями хирурга или антибиотиков, которым для того, чтобы спасти пациента, приходится делать ему больно.

Военкор понимает, что Донбассу после освобождения придётся поначалу очень тяжело, потому что противостояние с киевским режимом уничтожило там почти всю инфраструктуру. Жителям ДНР и ЛНР придётся долго трудиться, чтобы восстановить свой регион, но при этом судьба его уже решена.

"Но то, что Донбасс больше не станет частью Украины, это я думаю, ясно даже на другом континенте", — добавил Рязанцев.