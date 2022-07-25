Кнутов: ВС РФ уничтожает на Украине не только артиллерию, но и военных ВСУ

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ уничтожает на Украине не только артиллерию, но и военных ВСУ.

По словам Кнутова, в сводках Минобороны РФ нужно обращать внимание на количество уничтоженных военных ВСУ, а не только на уничтоженные орудия противника. Эксперт отметил в беседе с "Украиной.ру", что в начале специальной военной операции (СВО) на Украине, союзные силы не хотели причинять вред военнослужащим ВСУ, однако впоследствии поняли, что ВСУ могут быть худшими нацистами, чем сами националистические батальоны. Кнутов уверен, что ВС РФ должны уничтожать хорошо обученный кадровый состав ВСУ и "идейно заточенных профессионалов".

По его словам, союзным силам нужно уничтожать не мобилизованных украинцев, которые хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а кадровых военных и наёмников. Кнутов отметил, что сейчас иностранных бойцов на Украине не много. По его словам, учувствует в СВО сейчас в основном "Иностранный легион", который состоит из кадровых офицеров НАТО.