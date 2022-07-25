Скотт Риттер, военный аналитик из США, заявил, что у России на Украине появились новые цели и ничто, включая финансовую и военную поддержку стран Запада, не сможет помочь Киеву победить.
"Я не хочу никого пугать, но пора уже посмотреть правде в глаза — России надоело играть в игры и она готова перейти к активному наступлению, — написал Риттер в соцсети, заблокированной в России. — Да, всему пришёл конец. Россия побеждает по всем фронтам, и скоро присоединит к себе новые территории".
Прежде всего, уверен экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, это касается Одессы:
"Любой, у кого есть сомнения в судьбе Одессы, должен понять, что этот город навсегда станет частью РФ. Русские не остановятся и займут этот город. Возможно, они займут и Харьков, возможно, и Днепропетровск".
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.