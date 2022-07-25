Скотт Риттер про новую тактику ВС РФ: "Не хочу никого пугать"

Скотт Риттер, военный аналитик из США, заявил, что у России на Украине появились новые цели и ничто, включая финансовую и военную поддержку стран Запада, не сможет помочь Киеву победить.

"Я не хочу никого пугать, но пора уже посмотреть правде в глаза — России надоело играть в игры и она готова перейти к активному наступлению, — написал Риттер в соцсети, заблокированной в России. — Да, всему пришёл конец. Россия побеждает по всем фронтам, и скоро присоединит к себе новые территории".

Прежде всего, уверен экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, это касается Одессы:

"Любой, у кого есть сомнения в судьбе Одессы, должен понять, что этот город навсегда станет частью РФ. Русские не остановятся и займут этот город. Возможно, они займут и Харьков, возможно, и Днепропетровск".